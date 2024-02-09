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تكريم الإعلامي روبير ميلاد مخايل من الجامعة الدول العربية في الأردن

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ميرنا وليد - بيروت - كرم الإعلامي اللبناني روبير ميلاد مخايل من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الأردن، للمشاركة الفاعلة للمؤثرين وصانعي المحتوى والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان .


روبير ميلاد مخايل هو إعلامي ومرتل لبناني و من أعماله ترتيلة للقديس شربل من كلماته و ترتيله، الحان جورج وديع الصافي، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب حيث يلعب الممثل بول سليمان دور القديس شربل.
و تم التصوير حينها في دير راهبات سيدة الحقلة في دلبتا كسروان، و الفيديو كليب من إخراج عطا إبراهيم قسطنطين .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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