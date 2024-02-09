إنضمام جوزيف حواس لمسلسل "لحظة غضب" بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وسارة عبد الرحمن

ميرنا وليد - بيروت - إنطلق منذ أيام تصوير مسلسل "لحظة غضب" إخراج المخرج المصري عبد العزيز النجار وتأليف مهاب طارق، وهو بطولة الممثلة المصرية صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، سارة عبدالرحمن، محمد فريد، ناردين فرج، جوزيف حواس، وغيرهم من الممثلين، وهو مسلسل مؤلف من 15 حلقة وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2024 .



ويأتي هذا العمل لجوزيف حواس وهو ممثل مصري عمره 25 سنة مولود في هولندا وتم ترشيحه من قبل مدير تجارب الأداء أحمد فرغلي، بعد عدة أعمال فنية، حيث شارك في فيلم "sugar" ونال جائزة افضل ممثل في الأفلام القصيرة في لندن ، وفي فيلم "Egyptian in Paris" في فرنسا ،ومسلسل "ولاد إمبابة" في مصر وبرنامج البروفة مع الممثلة انتصار وبدرية طلبة.

ويجمع مسلسل "لحظة غضب" مشهد جوزيف بين الممثلة سارة عبد الرحمن وصفوة ومنة المصري" .

يذكر ان الممثل جوزيف حواس أثبت حبه الكبير للفنان المصري عمرو دياب بطريقة استثنائية، حيث حضر اكثر من 50 حفلة لعمرو دياب حتى الآن.

وعبر عن عشقه العميق لـعمرو، فقد قام برحلاتٍ متكررة لعدة بلدان من أجل متابعة حفلات فنانه المفضّل.

سافر إلى بلدان عديدة حول العالم بجانب بلده مصر من بينها السعودية الامارات، ليكون حاضراً في جميع المناسبات التي يحييها عمرو .