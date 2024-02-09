بالفيديو - أغنية "موضوع رجوعنا" لـ تامر حسني تحقق رقماً قياسياً خيالياً بعد يوم من طرحها

ميرنا وليد - بيروت - بعد طرحها بيوم حازت أغنية "موضوع رجوعنا" للفنان المصري تامر حسني على ما يقارب الـ 3 ملايين مشاهدة، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "هرمون السعادة"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسني.



أغنية "موضوع رجوعنا"، من كلمات الشاعر المصري تامر حسين، و ألحان مدين، و توزيع وسام عبد المنعم.

الأغنية الثانية "و لا يهمك"، كلمات و ألحان تامر حسني نفسه، و توزيع عبد الرحمن شوقي.

و كان تامر حسني طرح مؤخرا، أغنية بعنوان "معلش"، و هي من كلماته و ألحانه، و تعاون فيها مع الفنان زاب ثروت.