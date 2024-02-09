تشارلز ميلتون يحضر لبطولة فيلم حربي

ميرنا وليد - بيروت - يجري النجم تشارلز ميلتون، دور البطولة في فيلم أحداثه تتطرق للحرب ولم يستقر على اسمه بعد، للمخرجان راي ميندوزا وأليكس جارلاند .



ويعتبر هذا الفيلم هو التعاون الثاني بين جارلاند وميندوزا، اللذين عملا كمشرفين عسكريين لأحدث أفلام جارلاند " Civil War" المقرر إصداره في 12 أبريل المقبل، حيث قام الثنائي بكتابة الفيلم الجديد وسيشاركان في إخراجه.

تشارلز ميلتون‏ هو ممثل وعارض أزياء أميركي اشتهر بشخصية ريجي مانتل في المسلسل التلفزيوني ريفرديل.

ولد في جونو، ألاسكا، نشأ وترعرع في مانهاتن بولاية كنساس هو من أصل كوري مع جذوره الأخرى الأوروبية، درس في جامعة ولاية كنساس ، حيث لعب في فريق كرة القدم لقد خرج بعد عامين لمتابعة مهنة التمثيل.