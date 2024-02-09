فيديو كليب بمناسبة عيد الحب لـ وئام طاهر.. سيتم طرحه قريباً وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - يقوم الفنان اللبناني وئام طاهر حالياً، بوضع اللمسات الأخيرة على فيديو كليب أغنيته الجديدة "لاقيلك حل" بمناسبة عيد الحب

ويطلق وئام فيديو كليب أغنية "لاقيلك حل"، كلمات الشاعر فادي مرجان، ألحان حسان عيسى وتوزيع راين آغا، وتم تصويره في مسرح إشبيليا، مع المخرج اللبناني فارس غطاس.

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ستظهر الممثلة اللبنانية سالي فواز في الكليب إلى جانب وئام، كما أن الكليب يحكي عن حالات حب تحدت المستحيل من خلال قضايا انسانية سيفاجئ بها المخرج فارس الجمهور، ومن المقرر طرح الكليب الأسبوع القادم بمناسبة عيد الحب في 14 شباط الحالي .

والجدير بالذكر أنها ليست التجربة الاولى لوئام طاهر في طرح الأغاني بل طرح سابقا اغنيتين على شكل فيديو كليب وهما "اجمل حب" و"مش عادية".. وسيكون هناك تعاون آخر لأغنيتين جديدتين مع الشاعر فادي مرجان.

