وفاة إعلامي مصري شهير بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفي صباح اليوم اليوم الإعلامي المصري عمرو رزق بعد صراع مع المرض، واقيمت جنازته ظهر اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، وتم دفنه بمقابر العائلة في مقابر الإمام الشافعي بمنطقة الخليفة.



وحرص عدد من الفنانين و الممثلين و الإعلاميين على نعي الراحل، و نشر الفنان المصري أكرم حسني صورة عمرو رزق عبر حسابه وكتب: "كنت دايما بتقول "لسه أجمل يوم ماجاش" .. يارب النهاردة يكون أجمل أيامك .. هتوحشني يا عمرو".

وكتبت الممثلة شيماء سيف: "لا إله إلا الله الله يرحمك يارب".

فيما كتب الممثل المصري هشام ماجد: "ألف رحمة ونور عليه.