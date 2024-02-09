بالفيديو- عمرو دياب يحيي حفلاً في جدة على شاطئ البحر أمام حضور كبير

ميرنا وليد - بيروت - يحيي الفنان المصري عمرو دياب في هذه الأثناء حفلة، في السعودية في مدينة جدة، على شاطئ شيدز، وبدأ عمرو دياب كعادته بأغنية "يا أنا يا لأ " ، عند صعوده للمسرح ، وغنى العديد من أغنياته القديمة والجديد، منها العالم الله، حبيبي يا نور العين، وغيرها الكثير من الأغاني التي أحبها الجمهور .



ومن المفترض أن يقدم عمرو دياب مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد مكانك، والذي طرحه بداية العام الحالي.

وظهر عمرو دياب بإطلالة شبابية على المسرح حيث إرتدى تيشيرت بيضاء وقميص باللون الأحمر المزين بالمربعات السوداء، وبنطال جينز فاتح .