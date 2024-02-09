عمرو مصطفى يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "سايبك"

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان والملحن المصري عمرو مصطفى لطرح أغنية جديد بعنوان "سايبك"، خلال أيام،

وقام عمرو مصطفى بنشر برومو الأغنية عبر حسابه، قائلًا: ترقبوا أغنية سَايبَك على قناتي الرسمية وجميع المنصات قريبًا. .

و تقول كلمات الأغنية:

"أنا طول ما أنت بتتعذب

أنا سايبك ولسه هتعاني.. صعب تنساني

علشان تحرم تبقى توجع قلبي من تاني"

و سبق أعلن الملحن والفنان عمرو مصطفى، انتهاء أزمته مع أسرة أم كلثوم بعد جدل إحياء صوتها بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه لن يستخدم أي شيء يخص كوكب الشرق.

وقال عمرو مصطفى في مقطع فيديو عبر حسابه:" تواصلت مع جيهان الدسوقي حفيدة أم كلثوم، واتفقنا إني مش هستخدم أي شيء يخص كوكب الشرق ولا اسمها أو صورتها، ولو دا حصل لن نلجأ إلا لأسرة أم كلثوم المسئولة عن حقوقها"

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