مهرجان الاقصر الأفريقي يكرم المخرج الكبير خيري بشارة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم مهرجان الاقصر للسينما الافريقية خفل افتتاح دورتة الــ13 بتكريم المخرج الكبير خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.

وتسلم بشارة درع التكريم من النجم محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

وفي كلمته قال: "اريد ان اتذكر اسماء كثيرة، عبد الفتاح رياض، عبد الوارث عسر، علي الزرقاني، جلال الشرقاوي، شفيق شامية، صلاح التهامي، صلاح ابوسيف، يوسف شاهين، سعد نديم، عباس كامل، توفيق صالح، علي محرز، جمال الصاوي، ممدوح مصطفى، حسين القلا، سامي العدل."

واضاف "ان هذا تكريم لداود عبد السيد وعلي بدرخان ومحمد خان وعاطف الطيب ورأفت الميهي."