توافد النجوم وصناع السينما على حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

توافد النجوم وصناع السينما على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ 13 هذا العام الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمعبد الأقصر بحضور 34 دولة إفريقية وعدد من الدول الأوروبية المشاركة بأعمالها السينمائية في مسابقات المهرجان المختلفة وسيتم بث الحفل على الهواء مباشرة على قناة "نايل سينما"، وشبكة تلفزيون الحياة.

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين التواجد على السجادة الحمراء قبل دقائق من بدء حفل الافتتاح وهم الفنان صبري فواز، المخرج عمر عبد العزيز، الفنان أحمد حاتم، المخرج خيري بشارة، المخرج مجدي أحمد علي، الفنانة تيسير فهمي، الفنان محمود حميدة.

وتفتتح وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الدورة الـ13 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد.

وقامت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدعوة ضيوف المهرجان لرحلة نيلية قبل ساعات من إقامة حفل الافتتاح، ونشرت مقاطع فيديو من الرحلة عبر "استوري" حسابها الرسمي على "انستجرام" احتفالًا ببدء الدورة الـ 13 وسط حضور كبير لأبرز النجوم وصناع السينما.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يقام في الفترة من 9- 15 فبراير الجاري.

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