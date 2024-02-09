إيمي سمير غانم وحسن الرداد يصلان حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

وصل الفنان حسن الرداد وبرفقته زوجته الفنانة إيمي سمير غانم على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ13 هذا العام الذي يقام في الفترة من 9-15 فبراير الجاري بمعبد الأقصر وسط حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما.

وظهر "الرداد" برفقة "إيمي" ورافقهما رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد والتقطوا عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء وظهر معهم المخرج خيري بشارة.

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين التواجد على السجادة الحمراء قبل دقائق من بدء حفل الافتتاح وهم الفنان صبري فواز، المخرج عمر عبد العزيز، الفنان أحمد حاتم، المخرج خيري بشارة، المخرج مجدي أحمد علي، الفنانة تيسير فهمي، الفنان محمود حميدة.

وقامت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدعوة ضيوف المهرجان لرحلة نيلية قبل ساعات من إقامة حفل الافتتاح، ونشرت مقاطع فيديو من الرحلة عبر "استوري" حسابها الرسمي على "انستجرام" احتفالًا ببدء الدورة الـ 13 وسط حضور كبير لأبرز النجوم وصناع السينما.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يقام في الفترة من 9- 15 فبراير الجاري.



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