ظهور نادر لـ تيسير فهمي.. افتتاح الدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

افتتح سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الدورة الـ13 لهذا العام الذي يقام مساء اليوم الجمعة بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما في معبد الأقصر.

وشاركت "فؤاد" كلمته على المسرح مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني وأعربت عن سعادتها بافتتاح الدورة الـ13 وسط هذا الكم من النجوم والإعلاميين وهم الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، الفنان صبري فواز، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج مجدي أحمد علي، الفنان أحمد حاتم، المخرج خيري بشارة، الفنانة تيسير فهمي في ظهور نادر لها بعد غياب لفترة طويلة عن أعين الإعلام.

ويشهد حفل الافتتاح العديد من الفعاليات الفنية والثقافية منها فقرة عن" فلسطين" من أشعار الشاعر الكبير فؤاد حداد وأداء الفنانة آية حميدة، ثم فقرة فنية عن شعار المهرجان أفريقيا كل الألوان من كلمات وألحان هيثم الخميسي وأداء ياسمين الهواري ومروان محمد وزياد رحال، ثم كلمة السيدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لافتتاح الدورة الثالثة عشرة، ويليها كلمات للنجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان.

وتشمل فقرات الحفل صعود لجان تحكيم المسابقات الأربع، ومسابقة فاكتوري، وينتهي الحفل بتكريم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والمخرج المغربي حسن بن جلون والممثلة البوركينة آيا كيتا والمنتج جابي خوري والمخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يقام في الفترة من 9- 15 فبراير الجاري.

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