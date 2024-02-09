"نايم وسايب التصوير يضرب يقلب".. أحمد زاهر يمازح حسن الرداد من كواليس "محارب" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

مازح الفنان أحمد زاهر، الفنان حسن الرداد من كواليس تصوير مسلسل "محارب" المقرر عرضه بموسم رمضان 2024 ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "زاهر" وهو يفاجئ "الرداد" بغرفته من كواليس المسلسل وعلق مازحًا: "نايم يا حسن وسايب التصوير يضرب يقلب"، ليرد عليه حسن: "اأنا بفكر والله نايم من التفكير"، ليرد عليه "زاهر" : "طبعًا كل الناس داخلين عمالين يتخانقوا معاك بس أنا بقى مش داخل اتخانق معاك أنا داخل أقولك يا صاحبي يا حبيبي يا أبو الرجولة، قال اسمي أول اسم صاحبي وحبيبي وأخويا وكفاءة".

وتدور أحداث مسلسل "محارب" في إطار اجتماعي شعبي حول شخصية سائق ميكروباص يمر بالعديد من الأزمات، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان ماجد المصري، الفنان تامر عبد المنعم، الفنانة نيرمين الفقي، الفنان محمود عمرو ياسين، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن الفنان حسن الرداد عرض له مؤخرًا فيلم "بلوموندو" وسط مشاركة نخبة من نجوم ونجمات السينما المصرية وحقق نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر.

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