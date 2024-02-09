دنيا سمير غانم تهنئ شقيقتها بمناسبة تكريمها بمهرجان الأقصر: "أجمل نجمة وأخف دم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم على تكريمها بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في حفل الافتتاح الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمعبد الأقصر وسط حضور نخبة من النجوم وصناع السينما المصرية.

ونشرت "دنيا" صورة لحضور "إيمي" السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجان عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وحرصت على تهنئتها قائلة: "أجمل نجمة واخف دم بنت في الدنيا، ألف مبروك التكريم من مهرجان الأقصر وألف مبروك لاخويا النجم حسن الرداد، ربنا يحفظكم ويحرسكم وينجحكم دايمًا يا رب".

وفاجأت الفنانة إيمي سمير غانم شقيقتها "دنيا" مؤخرًا خلال عرض مسرحيتها "أنستونا" ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت "إيمي" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت خلاله: "أول مرة عملت مفاجأة لبابا في 2018 روحت له السعودية وهو بيشتغل مسرح واتبسط جدًا، عملت مفاجأة لحسن السنة اللي فاتت 2023 في السعودية برضه كان العرض الخاص لفيلمه وبرضه اتبسط، ودلوقتي أنا جيت الرياض عشان أعمل مفاجأة لدنيا هي متعرفش أنا جيت لوحدي ولسه واصلة وعاوزة أشوف رد فعلها".

وظهرت "إيمي" بفيديو اخر وهي تفاجئ شقيقتها "دنيا" من كواليس المسرحية وسط مفاجأة "دنيا" التي قابلتها بالأحضان.

وعرض للفنانة إيمي سمير غانم مسرحية "التلفزيون" ضمن فعاليات "موسم الرياض" في شهر نوفمبر من العام الماضي وشاركها البطولة زوجها الفنان حسن الرداد ولاقت المسرحية نجاحًا وحضور جماهيري كبير.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة دنيا سمير غانم كانت بمسلسل "جت سليمة" الذي عرض بموسم رمضان 2023.

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