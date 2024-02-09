عمرو مصطفى يستعد لطرح أغنية "سَايبك".. قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يستعد المطرب عمرو مصطفى لطرح أغنية جديدة بعنوان سَايبَك، خلال أيام ، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

ونشر عمرو، برومو الأغنية عبر حساباته على السوشيال ميديا، مشوقًا الجمهور لأغنيته الجديدة، قائلًا: ترقبوا أغنية سَايبَك على قناتي الرسمية وجميع المنصات قريبًا.. 2024.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "

أنا طول ما أنت بتتعذب

أنا سايبك ولسه هتعاني.. صعب تنساني

علشان تحرم تبقى توجع قلبي من تاني".



جدير بالذكر أن عمرو مصطفى يعكف خلال الفترة الحالية على تحضير العديد من الأغاني التي سيطرحها قريبًا تباعًا، وحرص على التنوع في الألوان الموسيقية واستخدام أحدث الأساليب.

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