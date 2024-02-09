تكريم خيري بشارة و الرداد وإيمي سمير غانم بحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

كرمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عدد من النجوم على هامش حفل الافتتاح الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمعبد الأقصر.

وكان من ضمن المكرمين المخرج الكبير خيري بشارة،الذي أهدى تكريمه للمخرج الراحل محمد خان والمخرج علي بدرخان، والفنان حسن الرداد، الفنانة إيمي سمير غانم، مدير التصوير سامح سليم، إلى جانب عدد من الضيوف الأجانب بحضور رئيس المهرجان سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة، إلى جانب المخرج محمد ياسين.

وحرص عدد كبير من النجوم وصناع السينما على حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ13 هذا العام وهم الفنان صبري فواز، المخرج مجدي أحمد علي، المخرج عمر عبد العزيز، الفنانة تيسير فهمي، الفنان أحمد حاتم.

وشهد حفل الافتتاح العديد من الفعاليات الفنية والثقافية منها فقرة عن" فلسطين" من أشعار الشاعر الكبير فؤاد حداد وأداء الفنانة آية حميدة، ثم فقرة فنية عن شعار المهرجان أفريقيا كل الألوان من كلمات وألحان هيثم الخميسي وأداء ياسمين الهواري ومروان محمد وزياد رحال، ثم كلمة السيدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لافتتاح الدورة الثالثة عشرة، ويليها كلمات للنجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان.

وشملت فقرات الحفل صعود لجان تحكيم المسابقات الأربع، ومسابقة فاكتوري، وينتهي الحفل بتكريم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والمخرج المغربي حسن بن جلون والممثلة البوركينة آيا كيتا والمنتج جابي خوري والمخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يقام في الفترة من 9- 15 فبراير الجاري.