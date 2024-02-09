تامر حسني يتصدر التريند بأغنية "موضوع رجوعنا" ويحقق 3 ملايين مشاهدة

القاهرة - سامية سيد - تصدرت أغنية "موضوع رجوعنا" للنجم تامر حسنى التريند بعد طرحها أمس، واقتربت من تحقيق 3 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، وشاركته بالتمثيل فى الكليب الفنانة رانيا منصور، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "هرمون السعادة"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسنى.

تامر حسني

وكان تامر حسني طرح مؤخرًا، فيديو كليب أغنيته الجديدة "موحشتكيش"، وظهرت معه خلاله الفنانة ثراء جبيل، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر على فتح الله.

يذكر أن تصدر النجم تامر حسني القائمة السنوية لأكثر الفنانين المصريين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ3 مليارات و500 مليون مشاهدة، وضمت القائمة كلا من "أحمد سعد، محمد حماقي، شيرين، حمزة نمرة، حمادة هلال، تامر عاشور، محمود العسيلي، رامي صبري، روبي".



تامر حسني في كليب موحشتكيش

وكان النجم تامر حسني قد طرح فى عام 2023 مجموعة مختلفة من الأغنيات، منها: المقسوم، والدراما، والكلاسيك، واستطاع بها تحقيق الرقم القياسي في عدد مرات المشاهدة، وعلى رأس هذه القائمة، أغنية هرمون السعادة، التي قدمها في فيلمه الشهير "تاج".