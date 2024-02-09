شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي يطرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "مسار إجباري".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمسلسل "مسار إجباري"، المقرر طرحه في الموسم الرمضانى المقبل 2024، حيث نشر بوسترات فردية لأبطال العمل، تصدرها كل من: عصام عمر، أحمد داش، صابرين، بسمة، رشدي الشامي.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام اذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.