"سايبك" أغنية جديدة لـ عمرو مصطفى ويطرحها خلال أيام

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب والملحن عمرو مصطفى لطرح أغنية جديد بعنوان سايبك، خلال أيام، ونشر برومو الأغنية عبر حساباته على السوشيال ميديا، مشوقًا الجمهور لأغنيته الجديدة، قائلًا: ترقبوا أغنية سَايبَك على قناتي الرسمية وجميع المنصات قريبًا.. 2024.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا طول ما أنت بتتعذب

أنا سايبك ولسه هتعاني.. صعب تنساني

علشان تحرم تبقى توجع قلبي من تاني

جدير بالذكر أن عمرو مصطفى يعكف خلال الفترة الحالية على تحضير العديد من الأغاني التي سيطرحها قريبًا تباعًا، وحرص على التنوع في الألوان الموسيقية واستخدام أحدث الأساليب.