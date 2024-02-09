حسن الرداد وإيمي سمير غانم وخيرى بشارة في حفل افتتاح مهرجان الأقصر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على حضور افتتاح الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، من بينهم النجم محمود حميدة وحسن الرداد وزوجته إيمى سمير غانم، وصبرى فواز والمخرج خيرى بشارة، وأحمد حاتم، الفنان أحمد فتحي، وعمرو عابدين.









وبدأت مراسم الافتتاح بجولة نهارية من خلال "الذهبيات النيلية" التي تحمل كل نجوم وضيوف المهرجان عبر النيل إلى معبد الأقصر ثم بدأ حفل الافتتاح مع غياب الشمس من داخل المعبد.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تأسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالمياً.