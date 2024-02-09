شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم حسن الرداد وزوجته إيمى واسم طارق عبد العزيز فى الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بمعبد الأقصر، حيث أقيم حفل الافتتاح بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، والدكتور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والنجم محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، وسفيري المملكة المغربية ودولة مالي وعدد من النجوم والمخرجين والمنتجين من مصر والدول العربية والافريقية.

وشهد الحفل تكريم النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فضلا عن تكريم اسم الفنان الراحل طارق عبد العزيز، وتكريم الناقد المغربي نور الدين الصايل، مؤسس مهرجان خريبكة، وتسلم التكريم سفير المملكة المغربية بالقاهرة محمد آيت وعلي، واسم المخرجة الراحلة صافي فاي.

وكذلك تم تكريم السينما في جمهورية مالي صيف شرف المهرجان هذا العام بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتسلم التكريم سفير مالي بالقاهرة بابكر ديالو.

ومن بوركينا فاسو تم تكريم نجمة السينما الأفريقية آيا كيتا يارا، ومن المغرب كُرم المخرج الكبير حسن بنجلون، ومن مصر تم تكريم المنتج جابي خوري، وأخيرا تم تكريم النجمة إيمي سمير غانم والنجم حسن الرداد.

كما اختتم الحفل تكريماته بتكريم المخرج الكبير خيري بشارة، الذي قال خلال كلمته: "أريد أن أتذكر أسماء كثيرة، عبد الفتاح رياض، عبد الوارث عسر، علي الزرقاني، جلال الشرقاوي، شفيق شامية، صلاح التهامي، صلاح أبوسيف، يوسف شاهين، سعد نديم، عباس كامل، توفيق صالح، علي محرز، جمال الصاوي، ممدوح مصطفى، حسين القلا، سامي العدل".

وأضاف: "إن هذا تكريم لداود عبد السيد وعلي بدرخان ومحمد خان وعاطف الطيب ورأفت الميهي".

ويقام مهرجان الأقصر خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير الحالي تحت شعار "أفريقيا بكل الألوان".