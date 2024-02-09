شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تهنئ شقيقتها إيمى وحسن الرداد على تكريمها من الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة دنيا سمير غانم على تهنئة شقيقتها إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد على تكريم الثنائي خلال حفل افتتاح الدورة الـ13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي أقيم بمعبد الأقصر.

ونشرت دنيا سمير غانم عددا من الصور لهما من الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "أجمل نجمة وأخف دم بنت في الدنيا، ألف مبروك التكريم من مهرجان الأقصر وألف مبروك لأخويا النجم حسن الرداد ربنا يحفظكم ويحرسكم وينجحكم دايما يا رب".

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الأقصر بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، والدكتور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والنجم محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، وسفيري المملكة المغربية ودولة مالي وعدد من النجوم والمخرجين والمنتجين من مصر والدول العربية والأفريقية.

وشهد الحفل تكريم النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فضلا عن تكريم اسم الفنان الراحل طارق عبد العزيز، وتكريم الناقد المغربي نور الدين الصايل، مؤسس مهرجان خريبكة، وتسلم التكريم سفير المملكة المغربية بالقاهرة محمد آيت وعلي، واسم المخرجة الراحلة صافي فاي.

وكذلك تم تكريم السينما في جمهورية مالي صيف شرف المهرجان هذا العام بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتسلم التكريم سفير مالي بالقاهرة بابكر ديالو.

ومن بوركينا فاسو تم تكريم نجمة السينما الأفريقية آيا كيتا يارا، ومن المغرب كُرم المخرج الكبير حسن بنجلون، ومن مصر تم تكريم المنتج جابي خوري، وأخيرا تم تكريم النجمة إيمي سمير غانم والنجم حسن الرداد.

كما اختتم الحفل تكريماته بتكريم المخرج الكبير خيري بشارة، الذي قال خلال كلمته: "اريد ان اتذكر اسماء كثيرة، عبد الفتاح رياض، عبد الوارث عسر، علي الزرقاني، جلال الشرقاوي، شفيق شامية، صلاح التهامي، صلاح أبو سيف، يوسف شاهين، سعد نديم، عباس كامل، توفيق صالح، علي محرز، جمال الصاوي، ممدوح مصطفى، حسين القلا، سامي العدل."

وأضاف: "إن هذا تكريم لداود عبد السيد وعلي بدرخان ومحمد خان وعاطف الطيب ورأفت الميهي".

ويقام مهرجان الأقصر خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير الحالي تحت شعار "أفريقيا بكل الألوان".