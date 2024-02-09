ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة ميا فارو و هي ابنة المخرج جون فارو و الممثلة و ابنة الممثلة مورين أوسوليفان.

ظهرت لأول مرة في السينما عام 1959 بأدوار صغيرة جدًا، تم إكتشافها لأول مرة في فيلم Rosemary's Baby (1968) للمخرج رومان بولانسكي، و أظهرت موهبتها أيضًا على شاشة التلفزيون و في المسرح، لكن إنجازها الأخير كان عندما قابلت وودي آلن وأصبحت ملهمته بعد فيلم A Midsummer Night's Sex Comedy (1982). بعد ذلك، كتب لها وودي آلن العديد من الأدوار الأخرى .



كانت هذه تفاصيل خبر ميا فارو ظهرت في بداياتها في ادوار صغيرة جداً .. وهكذا تم إكتشافها وأصبحت ملهمة وودي آلن بعد هذا الفيلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.