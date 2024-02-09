دكتور فود بعد إتهام زوجته شروق له بالخيانة : "ما برضى كون حديث الساعة بهيك موقف زبالة "

ميرنا وليد - بيروت - في أول تعليق للدكتور فود بعد إتهامه بالخيانة من زوجته شروق المعروفة بـ سون شاين، و بعدما ظهرت شروق ليلة أمس و إعتذرت من زوجها و الجمهور، نشر دكتور فود فيديو على حساباته يقول فيه :ما برضى كون حديث الساعة بهيك موقف زبالة، هذا الشي ما بيشبهني، ما بليق فيي ما بليق بعيلتي "

وكانت شروق منذ يومين قد كشفت، أن زوجها صانع المحتوى جورج ديب المعروف بـ دكتور فود، قد خانها، الأمر الذي شكّل جدلاً كبيراً، اذ نشرت شروق مقطع فيديو تحدثت فيه عن الأمر، وتداوله الجمهور بشكل لافت.



تجدر الإشارة الى أن شروق ودكتور فود يحظيان بنسب متابعة عالية على مواقع التواصل الإجتماعي، ودائماً ما يثير دكتور فود الجدل بمقاطعه المصوّرة، اذ يتناول الطعام من عدة أماكن، ويُعطي رأيه، ويكشف عن الخيار الأفضل، وأصبح مؤخراً يظهر بفيديوهات يحضر فيها كميات كبيرة من الطعام.