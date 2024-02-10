شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى تظهر لأول مرة مع ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شام الذهبى ابنة المطربة أصالة، متابعيها بصور طفلتها جيهان وهى تحتضنها، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أنا ماما"، وعلق متابعوها على الصورة قائلين: الله يحميكي ويحفظهالك يا رب، وكبرتي وصرتي ماماي وغيرها.

شام الذهبى وطفلتها

وكانت مؤخرا شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصرى قد نشرت جلسة تصوير على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ترتدى فيها فستانًا ورديا أظهرت فيها حملها الأول وسألت متابعيها: "يا ترى بنت ولا ولد"، لكن بالتأكيد صولا أخبرتكم وكانت الفنانة أصالة قد نوهت في أحد البوستات أنها تنتظر أولى حفيدة لها من ابنتها شامة.