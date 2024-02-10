شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر: "سعيدة بالتطور في السعودية لأنه تطور للوطن العربي كله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة آمال ماهر، عن سعادتها لما يحدث في السعودية، مردفة: "أنا كمصرية عربية سعيدة بالتطور الفظيع اللي حاصل لأن دا تطور للوطن العربى كامل، عارف لما تكون فخور بحاجة بتحصل في منطقة عربية عندك، دا بيخلي الواحد فخور وفرحان إن فعاليات عالمية بتحصل على أرض عربية، ودي حاجة كلنا متشرفين بها".

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنها شاهدت تركيبة جديدة في السعودية، مشيرة إلى أن ما أعجبها أشياء كثيرة، منها التنظيم والشكل والأشياء غير المتوقعة.

وعن علاقتها الفنية مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قالت الفنانة آمال ماهر: "كان عندنا علاقة فنية ونجاحات كتير وإن شاء الله يحصل نجاحات قادمة بإذن الله".