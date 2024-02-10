آمال ماهر تُشيد بالتطور الفني في السعودية .. "مفاجأة خاصة بموسم الرياض"

ياسر رشاد - القاهرة - حلت الفنانة آمال ماهر، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، والتي كشفت خلاله علاقتها بالمستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

وأشادت آمال ماهر، خلال استضافتها في البرنامج، بالتطور الفني الذي يحدث في السعودية، قائلة:" فخورة بما يحدث فى المملكة من تطور وإبهار على مختلف الأصعدة الفنية ".

كما تحدثت "آمال" عن علاقتها بتركي آل شيخ، قائلة:" جمعتني علاقة فنية بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبيننا احترام متبادل ونجاحات عديدة على المستوى الفني وأغاني مميزة كثيرة من كلماته ".

آمال ماهر تعلن مشاركتها في موسم الرياض قريبًا

حسمت آمال ماهر، جدل مشاركتها في موسم الرياض، قائلة:" أشارك قريبًا في موسم الرياض من خلال حفل غنائي ضخم، وأقدم خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني التي يفضلها جمهوري ".

وكشفت آمال ماهر، عن مشاريعها الفنية القادمة، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على عدة أعمال غنائية مقرر أن تظهر للنور عقب الانتهاء من الماراثون الرمضاني لهذا العام 2024.

عادت الفنانة آمال ماهر، إلى جمهورها ومحبيها من خلال ميني ألبوم جديد يحمل اسم “أنا كويسة”، ما جعلها تتصدر محركات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

آمال مال ماهر تعود للساحة الغنائية بعد غياب سنوات:

يعد ميني ألبوم “أنا كويسة” بمثابة عودة قوية للفنانة آمال ماهر على الساحة الغنائية، بعد غياب استمر 3 سنوات، ما جعل جمهورها ومحبيها في حالة صدمة بسبب عودتها بشكل مفاجئ، إذ يضم ألبومها الجديد 5 أغانٍ، وهم: "أنا كويسة" و"أنا الحب" و"صاحبة عمري" و"الحكاية في مشهدين" و"كسبته الرهان".

آمال ماهر تعود للساحة الغنائية بعد غياب سنوات

آمال ماهر تفاجئ جمهورها بفيديو كليب “أنا كويسة”:

لم تكتف آمال ماهر بطرح ميني ألبوم جديد، إذ طرحت منذ قليل فيديو كليب أغنية أنا كويسة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

آمال ماهر تفاجيء جمهورها بفيديو كليب “أنا كويسة”

تقول كلمات أغنية أنا كويسة لـ آمال ماهر:

"متخافوش يا ناس عليا، كله حلو وميه ميه، أيوة هي طبعا مش بسيطة، بس عادي مش قضية، أنتوا ليه مستغربيني إني بضحك أو بغني، إن وسط الضحكة نازلة دمعة مني، أنا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة، ولو أهمكوا من فضلكوا ممكن خدمة، خرجوني فسحوني الغوا عقلي واشغلوني، وإن فتحت السيرة تاني سكتوني، وقعة جامدة فيا هدت، علقة سخنة بس عدت، سقفولي أنا واللي زيي، اللي وقفت واللي سدت، هما يوم واتنين وفسحة، بعد منها هنام وهصحى، هصحى واحدة تانية مش عبيطة، واحدة فاهمة الدنيا ناصحة، أنتوا ليه مستغربيني إني بضحك أو بغني، متخافوش عقلي لسه مرحش مني".

آمال ماهر تروج لفيديو كليب أغنية "أنا كويسة":

روجت آمال ماهر، لأغنيتها الجديدة "أنا كويسة" من خلال نشر مقطع من الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت:"أنا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة".

آمال ماهر تروج لفيديو كليب أغنية أنا كويسة

آخر أعمال آمال ماهر الفنية:

أحيت الفنانة آمال ماهر حفلًا غنائيًا في العلمين الجديدة، في أغسطس 2022، وقدَّمتْ خلال الحفل أغنتين من ألبومها الجديد، الأولى تحمل اسم "ذرة رجولة" والثانية "الحكاية في مشهدين"، كما قدَّمت باقة طربية متنوعة ومميزة من أغانيها بجانب عدد من أغاني كبار نجوم الطرب الأصيل.

حفل آمال ماهر في العلمين الجديدة

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية دقيقة:

كانت آمال ماهر، خضعت لعملية جراحية دقيقة، في بداية أغسطس الماضي، ما أثار قلق جمهورها ومحبيها من مختلف أنحاء الوطن العربي، ما جعلها تطمئن جمهورها على حالتها الصحية، وذلك من خلال منشور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني واحب أطمنكم عملية بسيطة وأنا الحمدلله كويسة".

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية دقيقة

أعلنت نبأ خضوع آمال ماهر لعملية جراحية، المطربة مروة نصر، وذلك خلال منشور كتبته عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، وتضمن الآتي: "آمال ماهر بتعمل عملية دقيقة ادعولها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ألف سلامة عليكي يا حبيبتي.. إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".