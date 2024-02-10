"واتش ات" تكشف عن بوسترات منفردة لأبطال "فراولة" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل منصة "واتش ات" الكشف عن الأعمال الدرامية المقرر عرضها على منصتها بموسم دراما رمضان 2024.

وكشفت "واتش ات" عدد من البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "فراولة" عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" وتصدرت النجمة نيللي كريم البوسترات، إلى جانب الفنانة شيماء سيف، الفنان صدقي صخر، الفنان أحمد فهيم، الفنانة علا رشدي، الفنانة جيلان علاء.

وتدور أحداث مسلسل "فراولة" في إطار كوميدي حول شخصية "فراولة" ابنة حارس عقار تحاول الصعود لحياة أرستقراطية وتنجح في أن تكون سيدة أعمال بعد مواجهة العديد من التحديات، ويشارك ببطولة المسلسل مصطفى خاطر، حجاج عبد العظيم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

وتعود "نيللي" للدراما التيفزيونية هذا العام بعد نجاح مسلسلها "عملة نادرة" والذي عرض بموسم دراما رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة وسط نخبة من نجوم الدراما منهم الفنان الكبير جمال سليمان، الفنان أحمد عيد، الفنان محمد فهيم.

يذكر أن نيللي كريم عرض لها مؤخرَا مسلسل "روز وليلي" والتي تعاونت خلاله مع النجمة يسرا.

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