زينة بالحجاب.."شاهد" تطرح بوسترات منفردة لمسلسل "العتاولة" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل منصة "شاهد" الترويج لعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها على المنصة بموسم دراما رمضان 2024.

وكشفت "شاهد" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" عن بوسترات منفردة لعدد من نجوم المسلسل وهم الفنان أحمد السقا، الفنان طارق لطفي، الفنان باسم سمرة، الفنانة زينة، والفنانة مي كساب.

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في إحدى الحارات الشعبية ويتناول العديد من الشخصيات والنماذج الحياتية التي تبرز جمال الحارة وكل ما فيها، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنانة حنان يوسف، الفنانة نهى عابدين، الفنان سامي مغاوري، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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