احتفال خاص بـ فؤاد المهندس بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهد حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي يقام مساء الجمعة بمعبد الأقصر، احتفال خاص بالفنان الراحل فؤاد المهندس بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

وعرضت إدارة المهرجان مقطع فيلم مجمع للفنان الراحل فؤاد المهندس وسط حضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي بحضور رئيس المهرجان سيد فؤاد، ومدير المهرجان عزة الحسيني، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة.

وكرمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ13 هذا العام عدد من النجوم وصناع السينما على هامش حفل الافتتاح وهم الفنان حسن الرداد، الفنانة إيمي سمير غانم، المخرج المغربي حسن بن جلون، الممثلة البوركينية آيا كيتا، والمنتج جابي خوري، والمخرج الكبير خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يقام في الفترة من 9- 15 فبراير الجاري.

اقرأ ايضا:

رمضان 2024.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "الكبير أوي 8" (صور وفيديو)

رمضان 2024.. دنيا عبد العزيز في كواليس مسلسل "المداح 4"