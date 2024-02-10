آمال ماهر مع عمرو أديب: "لا اتعذبت ولا اتخطفت والموضوع خد أكبر من حجمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة آمال ماهر ضيفة على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وتطرقت " آمال" خلال حديثها عن سبب غيابها خلال الفترة الماضية، مما أثار قلق جمهورها بسبب هذا الغياب، وقامت بتوجيه الشكر لكل من حاول الاطمئنان عليها وأكدت أنها بخير ولم تتعرض لأي سوء مثلما أثير من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت "آمال" على غيابها قائلة: "أنا بخير وبشكركم جدًا طبعًا على اهتمامكم وحبكم وسؤالكم وده إن دل يدل على محبة كبيرة ودي حاجة بالنسبة لي كبيرة لأن دا معناه إن الناس تحبك، طبعًا أنا بشكرهم بس أنا فعلًا حقيقي بطمنهم وبقولهم أنا بخير ومحصليش أي حاجة ومفيش أي حاجة ولا اتعذبت ولا اتخطفت".

واستكملت: "بقول الحمد لله على محبة الناس وقلقهم عليك، بس في نفس الوقت بقول ليه ده؟، يعني أنا كنت مستغربة ليه بالشكل ده؟، ليه الموضوع خد حجم أكبر من حجمه".