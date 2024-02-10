آمال ماهر:" قدمت مع المستشار تركي آل الشيخ أعمالا ناجحة ويشرفني أشارك في موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة آمال ماهر ضيفة على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وتحدثت " آمال " عن علاقتها الفنية بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وعن رأيها في فاعليات "موسم الرياض" وإقامة العديد من الفعاليات التي تشهد حضور أبرز النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية وحتى الرياضة وسط حضور جماهيري ضخم.

وعلقت " آمال " على فعاليات "موسم الرياض": "لو قولت لك على حاجة واحدة عجبتني أكون كدابة، حاجات كتير عجبتني التنظيم، الشكل، الحاجات الغير متوقعة اللي حاصلة هناك حاجة الواحد الصراحة فخور بيها".

وعن علاقتها الفنية بالمستشار تركي آل الشيخ قالت: "والله كان عندنا علاقة فنية وكان عندنا نجاحات كتير جدًا وان شاء الله بإذن الله يحصل نجاحات قادمة، وكان بينا أغاني ناجحة جدًا".

وبسؤالها من قبل عمرو أديب عن إمكانية رؤيتها خلال الفترة المقبلة في موسم الرياض قالت: "أكيد إن شاء الله طبعًا ده يشرفني".