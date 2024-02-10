آمال ماهر عن نهضة المملكة العربية السعودية: "متشرفين وهو تطور للوطن العربي بالكامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة آمال ماهر ضيفة على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وأعربت " آمال" عن سعادتها بالتطور الكبير في المملكة العربية السعودية في كل المجالات.

وعلقت "آمال" على التطور بالمملكة قائلة: "أنا سعيدة جدًا جدًا جدًا باللي حاصل في المملكة، أنا كمصرية عربية سعيدة بالتطور الفظيع اللي حاصل لأن ده تطور للوطن العربي بالكامل، فعارف لما تكون فخورة بحاجة عندك في وطن عربي ده بيحصل عندك في منطقة عربية عندك، شيء يخليك فخور وفرحان ان فعاليات عالمية بتحصل على أرض عربية فدى حاجة بصراحة كلنا متشرفين بيها".

واستكملت: "كل حاجة الصراحة من أدق أدق التفاصيل حاجة ضخمة شوفنا توليفة وتركيبة وفورمات جديدة، وأكتر حاجة عجبتني بصراحة لو قولت لك على حاجة واحدة أكون كدابة، حاجات كتير عجبتني التنظيم، الشكل، الحاجات الغير متوقعة اللي حاصلة هناك، حاجة الصراحة الواحد فخور بيها".