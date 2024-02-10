إيمي سمير غانم في الأقصر وأسماء جلال وأميرة فتحي على انستجرام .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وهي تلتقط صورة سيلفي.

أميرة فتحي

نشرت الفنانة أميرة فتحي صور لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها بمحافظة الأقصر.

إيمي سمير غانم

نشر موقع "عرب وود" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، وظهرت خلاله الفنانة إيمي سمير غانم وهي تستعد لحضور حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي يقام مساء اليوم الجمعة.

كريم عبد العزيز

طرحت "المتحدة للخدمات الإعلامية" عدد من البوسترات الترويجية لمسلسل "الحشاشين" الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز، عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" استعدادًا لبدء عرضه بموسم رمضان 2024.

خالد النبوي

يواصل الفنان خالد النبوي الترويج لمسلسله الجديد "إمبراطورية ميم" والمقرر عرضه بموسم رمضان 2024، ونشر صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر برفقته نجله الفنان الشاب نور النبوي الذي يشاركه بطولة المسلسل.

خالد تاج الدين

كشف الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عن صورة تجمعه بالفنان دياب عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام"، وكشف عن تعاون غنائي بينهما سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

مى كساب

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها ومتابعيها خبر بطولتها مسلسل إذاعي سيتم عرضه في موسم رمضان 2025 عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام".

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

نسرين أمين

تواصل الفنانة نسرين أمين الترويج لفيلمها الجديد "وقت إضافي" والمقرر عرضه بالتزامن مع عيد الحب، ونشرت البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها في أوبرا دبي والتقطت عدد من الصور التذكارية.