أسماء جلال بإطلالة غريبة وندى موسى كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لطيفة

ظهرت الفنانة لطيفة، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "برغم كل الظروف بإيماننا بالله سبحانه وتعالى وبالأمل اللي بداخلنا الحياة لازم تستمر".

ندى موسى

شاركت الفنانة ندى موسى، متابعيها أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

ماجدة الرومي

كشفت الفنانة القديرة ماجدة الرومي، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، أحدث ظهور لها داخل السيارة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ولاء الشريف

ظهرت الفنانة ولاء الشريف مع الخيل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "طلعت خيل".

أسماء جلال

الفنانة الشابة أسماء جلال، ظهرت بإطلالة غريبة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، والتقطت فيديو "سيلفي" لها.

نادين نسيب نجيم

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، والتقطت الصورة بطريقة الـ"سيلفي".

إنجي علاء

نشرت المؤلفة إنجي علاء، صورة "سيلفي" لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك بأحدث ظهور لها.

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بصحبة ابنتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور لهما.

حمو بيكا

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، صورة له مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نور عيني وحب عمري".