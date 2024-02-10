طرح فيلم "وقت إضافى" لـ خالد الصاوى فى عيد الحب

القاهرة - سامية سيد - تستعد جميع دور العرض السينمائية، لعرض فيلم "وقت إضافي"، والذي استغرق أكثر من عام ونصف لإعداده وتجهيزه، بطولة عمرو عبد الجليل وخالد الصاوي.

ويعد الفيلم هو الأول في السينما المصرية الذي يجمع بين الرومانسية والأكشن والكوميديا الهادفة والإثارة، إذ يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن.



منة صالح منة صالح



أفيش فيلم وقت إضافي أفيش فيلم وقت إضافي

ويجمع فيلم «وقت إضافي»، مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم: الفنان خالد الصاوي، وعمرو عبد الجليل، وباسم سمرة، ونسرين أمين، وياسر الطوبجي، وعماد رشاد، وإبرام سمير نجم مسرح مصر والفيلم فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي والمشرف العام ومدير مرحلة ما بعد التصوير منة صالح وانتاج اسامة يوسف وامجد بدر ومونتاج جمال احمد حسن ، إخراج أسامة عمر.

تدور أحداث فيلم وقت إضافي، في إطار كوميدي رومانسي وتشويقي حول 3 نصابين يجتمعون في منتجع صحي للأثرياء، حيث تدور أحداث الفيلم.