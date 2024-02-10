شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ72 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما 23 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة ​الثانية والسبعين من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، في الفترة من 23 فبراير الجارى إلى 1 مارس المقبل، بحضور عدد كبير من نجوم الفن بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وقرر مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في دورته الثانية والسبعين، منح جوائز للأعمال الدرامية خلال حفل افتتاحه، حيث فازت النجمة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة في عمل دراما عن مسلسل "تحت الوصاية" الذى عرض في شهر رمضان الماضي.

وحصد النجم خالد النبوى جائزة أفضل ممثل في عمل درامي عن مسلسل "رسالة الإمام"، كما حصد نفس الجائزة النجم دياب عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"، ومنح المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنان طه دسوقي. وكان مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ 71، برئاسة الأب بطرس دانيال، منحت جائزة أفضل ممثلة دور ثان للفنان مي الغيطى عن فيلم "كاملة"، وأفضل تصوير إلى مارك عونى عن فيلم "كاملة"، وأفضل مونتاج إلى أحمد حافظ عن فيلم "ليلة قمر 14"، وجائزة أحسن سيناريو إلى السيناريست محمود زهران عن فيلم "ليلة قمر 14"، وذهبت جائزة أفضل إخراج للمخرج هادي الباحوري عن فيلم "ليلة قمر 14"، وحصد فيلم "ليلة قمر 14" جائزة أفضل فيلم وتسلمها المنتج أحمد السبكي.

ومنح المهرجان أيضا شهادة الإبداع الفني لكل من الفنان أحمد حاتم عن فيلم "ليلة قمر 14"، ومحمد الشرنوبي عن دوها في فيلم "11:11"، معتز هشام عن دوره في فيلم "11:11"، نور إيهاب عن دورها في فيلم "١١:١١"، مهندس الصوت أحمد جابر عن فيلم "ليلة قمر 14".

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم