حفل تايلور سويفت في طوكيو كاد ان يتحوّل الى لحظة لا تُنسى لهذا السبب

كاد أداء تايلور سويفت في طوكيو لإحدى اغنياتها أن يتحوّل إلى لحظة لا تُنسى لأسباب عديدة. ففي مقطع فيديو تمّت مشاركته عبر الإنترنت، يمكن رؤية الفائزة بجائزة غرامي وهي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.

تايلور تعثرّت وكادت ان تسقط في منتصف الأغنية، إلا أن اتزان سويفت واحترافيتها ساهما بأن تتخطى المسألة بسلاسة وتستمر في العرض.

فعلى الرغم من ان الحادث لا يتعدى اللحظات القليلة، إلا انه يعطي لمحة عن أصالة الفنانة الشهيرة ومرونتها. إن قدرة سويفت على التعامل مع المواقف غير المتوقعة برشاقة تؤكد حضورها المخضرم على المسرح وتفانيها في مهنتها خاصة أمام ضغط الأداء بحضور حشد بلغ أكثر من خمسين الف متفرّج، إلا أنها حافظت على رباطة جأشها، ما يضمن تجربة لا تُنسى للجماهير.

يمثّل حفل سويفت في طوكيو بداية جولة Eras Tour التي طال انتظارها.

ومع تقدّم الجولة، يمكن للمعجبين أن يتوقّعوا المزيد من اللحظات المثيرة والعروض الآسرة للمغنية وكاتبة الأغاني الشهيرة.

تبدأ تايلور سويفت جولة آسيا بتأثير قدره ٢٣٠ مليون دولار في اليابان.

ومع استئناف تايلور سويفت جولتها في طوكيو هذا الأسبوع، سيصل الإنفاق على التذاكر والبضائع والطعام والفنادق والأنشطة الأخرى ذات الصلة إلى إجمالي يقدر بـ ٣٤ مليار ين (٢٣٠ مليون دولار)، وفقًا لبلومبرغ.