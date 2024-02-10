شقيقة دانييلا رحمة الحسناء .. هل تشبهها ؟

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف أن علاقة الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة بعائلتها التي تعيش في أستراليا جميلة جداً، وتنشر دائماً دانييلا صوراً برفقة أفراد عائلتها.

دانييلا لها شقيقة يعتبر البعض أنها تشبهها كثيراً في الملامح بينها البعض الآخر يعتبر أن لكل واحدة منهما جمالها لكنها متقاربتين.

وكانت قد تألقت دانييلا، وظهرت بلوك مميز إرتدت فيه أوفرول ضيقاً باللون الأسود من دون أكمام، وقميصاً واسعاً باللون الأبيض تركته مفتوحاً، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها.

وتفاعل المتابعون مع إطلالة دانييلا رحمة، وعبروا عن إعجابهم بذوقها، ومحبتهم الكبيرة لها ولأعمالها التمثيلية.



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