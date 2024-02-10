ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة التركية حفصة نور في احدى العروض الخاصة بالمجوهرات في باريس، حيث ارتدت فستاناً قصيراً أسود.

ولفتت حفصة الأنظار بإطلالتها الأنيقة،وكانت قد حققت نجاحاً بآخر ظهور لها في مسلسلها "ماذا لو أحببت كثيرًا".

المسلسل المذكور بطولة حفصة نور وكرم بورسين وكتابة كبرى سولون وإخراج علي بيلجين.

وتدور قصة المسلسل حول شاب يجسد دوره الممثل كرم بورسين يترك والده وصية له بأن يتولى العمل من بعده، وأن يعتني بأطفاله من زوجته الثانية، وتنطلق أحداث العمل من هذه النقطة حيث لا يلتزم الشاب بوصية والده.

كانت هذه تفاصيل خبر حفصة نور تخطف الأنظار بأناقتها في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.