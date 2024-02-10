أثنى الأمير أحمد بن سلطان على الفنانة نوال الكويتية، مشيدًا بسوالفها وطبخها.

ووصف الأمير أحمد بن سلطان نوال الكويتية بأنها “أم حنين” وأنها تتميز بسوالفها الحلوة وطبخها اللذيذ.

وأشار الأمير أحمد إلى اهتمام نوال الكويتية بالتفاصيل، ووصف طبخها بأنه “عظيم”.

ووضح الأمير أحمد أن تعليقاته تأتي من تجربته الشخصية، حيث كان نحيفًا في الماضي وأصبح ممتلئ الجسم الآن بفضل طعام نوال الكويتية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الأمير أحمد بن سلطان: نوال الكويتية طبخها عظيم خذها من واحد نحيف سابقاً متين حالياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.