بالفيديو: أمال ماهر توضح طبيعة علاقتها الفنية بـ تركي آل الشيخ

في لقاء لها مع برنامج “الحكاية” على قناة mbc، أوضحت الفنانة المصرية أمال ماهر طبيعة علاقتها الفنية برئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ. أكدت ماهر على وجود علاقة فنية بينها وبين آل الشيخ أثمرت عن العديد من النجاحات.

وعبّرت عن أملها في تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ردًا على سؤال من عمرو أديب حول إمكانية مشاركتها في موسم رمضان القادم، أكدت ماهر رغبتها في ذلك واعتبرته شرفًا لها.

وأشادت ماهر بتنظيم الحفلات في موسم الرياض.

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