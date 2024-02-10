أعلنت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري عن عودتها للتمثيل بعد 3 سنوات من اعتزالها.

وانتشر مقطع فيديو يظهر صوت شخص يتحدث مع زينب العسكري ويعلن عن عودتها للشاشة قريباً.

وكانت زينب العسكري قد اعتزلت التمثيل قبل 3 سنوات، وقالت إن السبب هو شعورها بأن التمثيل لا يناسب زوجها ولا تحتاج له.

ولم تعلن زينب العسكري عن أي تفاصيل أخرى حول عودتها، مثل نوع العمل أو موعد عرضه.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الفنانة المعتزلة زينب العسكري تحسم الجدل بشأن عودتها للتمثيل قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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