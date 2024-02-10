ظهور محمد سلام وحمل "مربوحة" وعودة "بيومي فؤاد".. لقطات برومو "الكبير أوي 8"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت "المتحدة" البرومو التشويقي الأول لمسلسل "الكبير أوي 8" ترويجًا لعرضه ضمن موسم رمضان 2024 والمقرر عرضه على قناة "dmc".

وكشف برومو "الكبير أوي 8" عن العديد من المفاجآت منها "حمل" مربوحة زوجة الكبير أوي، وعودة الفنان بيومي فؤاد بعد أزمته الأخيرة،وانتقاده لموقف الفنان محمد سلام عقب اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض.

وظهر الفنان محمد سلام مرتديًا بدلة وبماكياج الممثل العالمي جيم كاري من فيلم الكوميديا "The Mask"، وشهد الإعلان إعادة ظهور العديد من الشخصيات منها "جوني، نفادي، العترة".

ويستكمل الجزء الثامن من "الكبير أوي" شخصية "الكبير أوي" التي يجسدها الفنان أحمد مكي ومقابلته عدد من الشخصيات في المزاريطة وسط العديد من المواقف الكوميدية بين فريق العمل.



يشارك ببطولة مسلسل "الكبير أوي 8" الفنان هشام إسماعيل، الفنان حسين أبو حجاج، الفنان حاتم صلاح، الفنان عبدالرحمن ظاظا، الفنان محمد جمال قلبظ، الفنان مصطفى غريب، تأليف مصطفى قمر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي.

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