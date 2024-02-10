شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة غنائية قبل عيد الحب.. 10 مطربين يطرحون أغانيهم آخرهم تامر حسني وشيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعاشة غنائية يشهدها الوسط الفني خلال هذه الأيام استعدادًا لـ عيد الحب، حيث يحرص الكثير من المطربين على إقامة الحفلات أو طرح الأغانى، والتي تشهد تنوعًا ما بين الرومانسى والعتاب والفراق، وشهد الموسم الحالي طرح عدد كبير من نجوم الغناء لأعمالهم الغنائية الجديدة.

ساندي

طرحت المطربة ساندى أحدث أغانيها التي تحمل اسم "أنت تقبل" من كلمات منة القيعى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم.

كاظم الساهر

طرح القيصر كظام الساحر أغنية بعنوان "يا وفية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على أن يطرح البومه كاملاً في عيد الحب.

ميادة الحناوى

طرحت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوى أغنيتها الجديدة "أحبني كما أنا" من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وإشراف خالد أبو منذر.

طارق الشيخ

طرح المطرب طارق الشيخ أحدث أغانيه التي تحمل اسم "آسف يا نفسي" من ألحانه وكلمات فضل الراوى وتوزيع محمد جابر.

أصالة

طرحت النجمة أصالة أحدث أغانيها التي تحمل اسم "عايشة حالة" من كلمات هانى رجب وألحان محمد عبيه وتوزيع احمد ضياء.

هيثم نبيل

طرح المطرب هيثم نبيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "كان لينا ناس" على يوتيوب، ضمن أغانى ألبومه الجديد "زى زمان"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن النجار

حلمي عبد الباقى

طرح الفنان حلمى عبد الباقي أحدث أغانيه التى تحمل اسم "عيش وملح" على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب، وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، وظهر بها بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة.

هاني شاكر

طرح أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "انسى اللي خان"، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية والتي ظهر فيها بلوك مختلف.

شيرين عبد الوهاب

طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنياتها "الدهب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

تامر حسنى

طرح النجم تامر حسنى، أغنيتين جديدتان من ألبومه الجديد "هرمون السعادة"، الأولى بعنوان "موضوع رجوعنا"، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وشاركته بالتمثيل في الكليب الفنانة رانيا منصور، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسنى، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "ولا يهمك" وهى من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني، وتوزيع عبد الرحمن شوقي.