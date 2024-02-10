عمرو سعد بوجه عليه كدمات وإصابات .. فما القصة ؟

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري عمرو سعد على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من كواليس فيلمه الجديد الغربان.

وأطل عمرو سعد وعلى وجهه الكثير من الكدمات والإصابات، وكتب تعليقاً: "بعد معارك فيلم الغربان أمس".

فيلم "الغربان" يشارك فيه عمرو سعد، عائشة بن أحمد، فارس رحومة وممثلين من روسيا والولايات المتحدة الأميركية، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن.

وتدور أحداث "الغربان" حول معركة العلمين التي قاد الجانب الألماني فيها المارشال الألماني روميل.

من ناحية أخرى كان قد أعلن عمرو سعد عن تأجيل مسلسله الرمضاني إلى عام 2025.

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