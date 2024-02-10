هل تعود زينب العسكري للتمثيل بعد اعتزالها؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة البحرينية المعتزلة زينب العسكري عودتها مجددا الى التمثيل في الفترة المقبلة القريبة، وذلك من خلال مقطع فيديو تداوله الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
وكانت وثّقت العسكري مؤخرا تفاصيل رحلتها إلى جزيرة الأميرات في إسطنبول بتركيا.
وشاركت متابعيها في صفحتها الرسمية مقطع فيديو يظهرها وهي تقضي وقتاً ممتعاً على تلك الجزيرة.
وبدت العسكري في المقطع وهي تطعم الطيور المتواجدة في الجزيرة، وكانت في سعادة بالغة معلقة على الفيديو كاتبة :"أحب هذه الأجواء، أنا في طريقي إلى جزيرة الأميرات".
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