شاهد شمس الكويتية: طلبت من ربي يأخذ روحي بس ما أدخل طوارئ المستشفى لهذا السبب

تحدثت الفنانة شمس الكويتية عن تجربتها السيئة مع قسم الطوارئ في أحد المستشفيات، واصفة إياها بـ “السيئة”.

وشعرت شمس الكويتية بالصدمة من سوء الخدمة في قسم الطوارئ.

ودعت الله أن لا تضطر لدخول قسم الطوارئ مرة أخرى.

واعتبرت شمس أن قسم الطوارئ يعامل المرضى كأرقام وليس كأشخاص.

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