شكرا لقرائتكم خبر عن صالون نفرتيتي يناقش "الدراما التاريخية بين الواقع والخيال" بحضور لميس جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم صندوق التنمية الثقافية فعالية جديدة من صالون نفرتيتي الثقافى اليوم، السبت، في السادسة مساءً بقصر الأمير طاز، ويتناول الصالون قضية مهمة ومطروحة للنقاش قبل شهر رمضان، وتحمل عنوان "الدراما التاريخية بين الواقع والخيال".

ويستضيف الصالون الكاتبة والدكتورة لميس جابر، والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، والفنان الدكتور محمود مبروك أستاذ فنون النحت بجامعة حلوان.



الدراما التاريخية بين الواقع والخيال

ويناقش الصالون أبعاد القضية التى تمس ذاكرة الأمة وتاريخها، حيث يتحدث الضيوف عن طرق كتابة التاريخ وإمكانية تحويله الى عمل فني، خاصة وأن الدراما باتت تلعب دورًا مؤثرًا في إعادة تقديم التاريخ بشكل قريب من قلوب المشاهدين مما يجعلها محفوظة في ذاكرتهم بشكل أكبر.

كما يناقش الصالون المشكلات التي تواجه كتاب وصناع الأعمال الدرامية والتي تقف حاجز أمام تقديمها على شاشات التلفزيون أو السينما، ويعيد طرح تساؤلات حول الاقتباس والنقل لمختلف الأحداث التاريخية وحجم التصرف والاختلاف بين الواقع التاريخي وبين الخيال الإبداعي خلال عملية إبداع الدراما.

يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يعقد لقاءاته شهريا داخل قصر الأمير طاز، لمناقشة أحد القضايا الثقافية والفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة والتي تمس الحضارة المصرية وتراثها الإنسانى.