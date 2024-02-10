 بالفيديو: الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف ردة فعل غير لائقة لشيخ على وفاة الفنان طلال مداح

علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على ردة فعل أحد المشائخ تجاه وفاة الفنان طلال مداح، واصفًا إياها بـ “غير اللائقة”.

وانتقد الأمير عبد الرحمن بن مساعد حكم الشيخ على مصير الفنان طلال مداح.

وأكد الأمير أن الله وحده هو من يملك حق الحكم على مصائر العباد.

وأوضح الأمير أن الغناء ليس من الأمور الأساسية في العقيدة، وأن هناك اختلافًا بين العلماء في حكمه.

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